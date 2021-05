Exército notifica Pazuello sobre abertura de apuração disciplinar

Ex-ministro da Saúde, que é general, não poderia ter participado de ato político de apoio a Bolsonaro (foto: Carolian Antunes/PR)

O general Eduardo, ex-ministro da Saúde, foi informado pelosobre abertura de apuração disciplinar contra ele, por ter participado de um ato favorável ao presidente Jairno domingo (23/5).O Estatuto Militar e o Código Disciplinar do Exército proíbe que integrantes da força participem de manifestações políticas.De acordo com fontes no Alto Comando do Exército, Pazuello terá 10 dias para se justificar. Após isso, o comandante da instituição, general Paulo Sérgio, decide qualserá aplicada.A interlocutores, o presidente Jair Bolsonaro promete suspender qualquer penalização ao ex-ministro.A abertura de procedimento seria informada pelo Exército em nota à imprensa. No entanto, o presidente afirmou ao ministro da Defesa, Braga Netto , que não aceita qualquer posição pública do Exército sobre o assunto.Apesar de ter ocupado um cargo no Executivo, Pazuello ainda é militar da ativa.Alguns generais quatro estrelas falam em risco de ruptura institucional entre o governo e o Exército caso o presidente insista nas interferências.