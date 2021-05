Vereador Gabriel Azevedo vai presidir CPI da BHTrans na Câmara

Gabriel Azevedo foi o único que concorreu ao cargo e foi eleito por unanimidade (foto: Karoline Barreto/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Gabriel Azevedo (Patriota) foi eleito nesta sexta-feira (21/5) presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), aberta na Câmara Municipal da capital mineira. O parlamentar foi o único que concorreu ao cargo e foi eleito por unanimidade. O vereador(Patriota) foi eleito nesta sexta-feira (21/5)da) da), aberta nada capital mineira. O parlamentar foi o único que concorreu ao cargo e foi eleito por unanimidade.









O único que se dispôs à função de relator foi Reinaldo Gomes Preto Sacolão (MDB). Ele foi eleito de forma unânime. As reuniões acontecerão às 10h das quartas-feiras, também segundo acordo entre os vereadores durante sessão desta sexta.





A CPI da BHTrans foi aberta em 10 de maio e assinada por 21 dos 41 vereadores da Casa. Ela vai apurar “a omissão da BHTrans frente ao desrespeito constante das normas de prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros no município, pelas concessionárias responsáveis”.



Os esperam a abertura da “caixa-preta” da empresa com os trabalhos da comissão.





Wanderley Porto (Patriota), primeiro signatário do requerimento, Reinaldo Gomes Preto Sacolão, Gabriel, Professor Claudiney Dulim, Bella Gonçalves (Psol), Braulio Lara (Novo) e Rubão (PP) são os membros titulares.





Fernando Luiz (PSD), Professora Marli (PP), Henrique Braga (PSDB), Leo (PSL), Macaé Evaristo (PT), Fernanda Pereira Altoé (Novo) e Wilsinho da Tabu (PP) são os suplentes da CPI.