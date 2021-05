CPI da BHTrans: reunião para eleger presidência é marcada para esta sexta

Sessão da CPI é retomada com Aziz questionando Pazuello sobre carta da Pfizer

Sessão da CPI é retomada com Aziz questionando Pazuello sobre carta da Pfizer

No Piauí, Bolsonaro fala em 'namoro' com Progressistas para 2022

No Piauí, Bolsonaro fala em 'namoro' com Progressistas para 2022

Pazuello: não dá para calcular se há impacto pelas falas do presidente

Pazuello: não dá para calcular se há impacto pelas falas do presidente

Sessão da CPI é retomada com Aziz questionando Pazuello sobre carta da Pfizer

Sessão da CPI é retomada com Aziz questionando Pazuello sobre carta da Pfizer

Vídeo: Queiroz participa de churrasco e de aglomeração com amigos em BH

Vídeo: Queiroz participa de churrasco e de aglomeração com amigos em BH

Simone Tebet sobre Pazuello: 'Vestimos uma camiseta com um alvo no peito'

Simone Tebet sobre Pazuello: 'Vestimos uma camiseta com um alvo no peito'