Câmara de BH: Kalil alfineta Zema após críticas de vereadores do Novo

Nesta segunda (10), Alexandre Kalil rebateu alegações de vereadores do Novo (foto: Câmara Municipal de BH/Divulgação)

Prefeito critica veto a empréstimo

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), teceu críticas indiretas ao governador Romeu Zema (Novo) nesta segunda-feira (10/5). Ao prestar contas aos integrantes da Câmara Municipal , o chefe do Executivo belo-horizontino foi questionado sobre os rumos da educação na cidade.Ele, porém, rebateu fazendo menção aos problemas enfrentados peloem todo o estado — por causa da pandemia de COVID-19.Correligionária de, Marcela Trópia (Novo) questionou sobre a decisão da prefeitura de não investir em uma plataforma de ensino remoto. A vereadora afirmou estar preocupada com a recuperação da aprendizagem dos alunos de BH.O prefeito também subiu o tom contra Fernanda Pereira Altoé, da mesma legenda, que, em tom de comparação, falou sobre atos dos governos municipal e estadual.Ela criticou o empréstimo de U$$ 160 milhões (R$ 907 milhões, em valores da época da rejeição) solicitado pela prefeitura para obras de contenção de enchentes (Leia mais sobre isso ainda nesta matéria). O texto acabou rejeitado por um voto “Parece-me que Belo Horizonte é uma ilha de desgraça educacional perante um estado brilhante. E, provavelmente, o estado deve estar todo interligado na internet, pelas suas palavras tão veementes. Deve ter sido investido muito dinheiro na educação tecnológica do estado, como foi investido em cesta básica, alimentação e várias coisas, inclusive na tempestade, aqui, de 2020”, rebateu Kalil, enfaticamente, em alusão às chuvas que assolaram a capital mineira no início do ano passado.Marcela quis saber o que a prefeitura pretende fazer para corrigir a “rota da educação na cidade”. “é uma política pública básica. Não fazer nada não é uma opção para quem senta na cadeira da prefeitura”, falou.Em determinado momento, a vereadora disse que jovens belo-horizontinos poderiam sentir, por muito tempo, os efeitos do que chamou de “omissão” do poder público.Kalil, por sua vez, garantiu tentativas de recuperar o sistema municipal de educação. Ele recorreu à Segunda Grande Guerra para responder ao questionamento.“O Brasil foi atingido por um ano — e talvez seja por dois ou três — de pandemia. A Europa foi atingida por seis anos de uma guerra cruel. E a educação foi recuperada. Então, por uma questão de leitura histórica, poderemos, sim, dar um grande salto. Temos uma tecnologia que produziu uma vacina em seis meses. A penicilina, muito mais simples de ser feita, foi descoberta em 1929, mas usada apenas em 1945”.Ao comparar a gestão de Kalil ao governo, Fernanda Altoé argumentou, entre outras coisas, que Minas Gerais “teve o melhor resultado do país no combate à pandemia” e a reforma administrativa de 2019.A parlamentar perguntou sobre a possibilidade de cortes na máquina pública municipal com o objetivo de reforçar os cofres públicos.“Qual o planejamento vai ser feito para a prefeitura, já que não temos mais dinheiro? Ou vai vir um novo pedido de empréstimo a esta Casa com a alegação de que o povo passa fome por nossa causa?”.O empréstimo milionário citado pela parlamentar, barrado em março, havia sido pensado pelo governo Kalil para financiar obras no entorno da Bacia do Ribeirão Isidora, no Vetor Norte.Ao responder o questionamento de Fernanda Altoé, Kalil disse que as comparações com Zema tinham fins eleitorais e criticou o voto contrário da vereadora ao empréstimo.“Isso não faz parte do escopo da prestação de contas de 2020. Faz parte do palanque eleitoral, elogioso, do qual a senhora votou contra um empréstimo de (quase) R$ 1 bilhão, que para a 'prefeiturinha' de Belo Horizonte seria muito dinheiro. Para pobre. Para obra”, disparou.