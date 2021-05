Bolsonaro insinua sobre 'chapa' de Lula e FHC: 'Ladrão' e 'vagabundo'

O encontro entre Lula e FHC foi organizado por Nelson Jobim, que recebeu os ex-presidentes em casa. Jobim foi ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de 1997 a 2006, presidente da Corte entre 2004 e 2006 e ministro da Defesa de 2007 a 2011.

“A convite do ex-ministro Nelson Jobim, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se reuniram para umcom muita democracia no cardápio. Os ex-presidentes tiveram uma longa conversa sobre o Brasil, sobre nossa, e o descaso do governo Bolsonaro no enfrentamento da”, divulgou a assessoria de Lula, que só informou sobre o encontro nesta sexta, com ao menos uma semana de atraso.