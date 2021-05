Pazuello comete gafe ao explicar 'missão cumprida' a Angelo Coronel

Eduardo Pazuello cometeu uma gafe nesta quinta-feira (20/5) ao tentar explicar a expressão “Ministério da Saúde. Durante questionamentos do senador Angelo Coronel (PSD-BA), na cometeu uma gafe nesta quinta-feira (20/5) ao tentar explicar a expressão “ missão cumprida ”, dita nessa quarta-feira (19/5), sobre a passagem pelo. Durante questionamentos do(PSD-BA), na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado Federal , o ex-ministro aproveitou uma suposta experiência militar do parlamentar para abordar a declaração.





LEIA MAIS 12:47 - 20/05/2021 Pazuello diz que tratou pessoalmente com governadores sobre respiradores

12:29 - 20/05/2021 Pazuello sobre desautorização de Bolsonaro: Não interferiu em prazo da Coronavac

12:17 - 20/05/2021 Otto Alencar a Pazuello na CPI: 'Não poderia ter sido ministro da Saúde' formação e seu conhecimento da área militar, só para esclarecer às pessoas, que quando um oficial, da Polícia Militar ou do Exército, recebe uma missão, por exemplo, combater uma gangue, uma facção, cumprir a missão dele não é acabar com o crime organizado daquele estado. É aquela fatia da missão que ele cumpre e depois retrai. É uma fatia. A compreensão de missão é muito militar, por isso que as pessoas talvez não tenham compreendido quando a gente coloca missão cumprida”, afirmou. “Queria aproveitar a suae seuda, só para esclarecer às pessoas, que quando um oficial, da Polícia Militar ou do Exército, recebe uma missão, por exemplo, combater uma gangue, uma facção, cumprir a missão dele não é acabar com o crime organizado daquele estado. É aquela fatia da missão que ele cumpre e depois retrai. É uma fatia. A compreensão de missão é muito militar, por isso que as pessoas talvez não tenham compreendido quando a gente coloca missão cumprida”, afirmou.





Após concluir a linha de raciocínio, o senador disse que não tinha experiência militar e que 'Coronel' era uma referência somente ao próprio sobrenome. O fato arrancou risadas dos parlamentares e do próprio ex-ministro.

“Queria comunicar ao nosso general Pazuello que não sou militar, o Coronel é sobrenome. Não participei de nenhuma tropa, nem de nenhum comando da PM, Exército, Aeronáutica, Marinha, mas gosto muito das Forças Armadas e das polícias, me identifico bem. Mas não sou militar, e sei quem é”, afirmou Angelo Coronel.





Eduardo Pazuello durante depoimento, nesta quinta-feira, à CPI da COVID (foto: Jefferson Rudy/Senado Federal) alma tranquila” sobre o que ocorreu, especificamente, no colapso que aconteceu em Manaus. O ex-ministro negou o fato de ter “alma tranquila” ou que tenha sentimento tranquilo ao ocorrido e disse que fez o que esteve ao alcance. Na sequência, Coronel perguntou a Pazuello, que é general da ativa, se ele tinha “” sobre o que ocorreu, especificamente, no colapso que aconteceu em Manaus. O ex-ministro negou o fato de ter “alma tranquila” ou que tenha sentimento tranquilo ao ocorrido e disse que fez o que esteve ao alcance.

Nelson Teich e antecessor de Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello seria ouvido incialmente em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas Sucessor dee antecessor deno, Eduardo Pazuello seria ouvido incialmente em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. No dia 6 de maio, foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada. Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal , foi ouvido pelos senadores na última quarta-feira (12/5), seguido de, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento à CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada.





Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo , na última terça-feira (18/5). As oitivas serão retomadas na próxima terça-feira (25/5), com depoimento de Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde.