Otto Alencar a Pazuello na CPI: 'Não poderia ter sido ministro da Saúde'

Otto Alencar (PSD-BA) ao ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID desta quinta-feira (20/5). "O senhor não sabe nem o que é a doença, não sabe nada da doença, não poderia ser ministro da Saúde, pode ter certeza absoluta” declarou o senador(PSD-BA) ao ex-ministro da Saúde,, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito () da COVID desta quinta-feira (20/5).









Pazuello se defendeu falando que nem todos que comandaram a pasta eram médicos. No entanto, o senador voltou a debater as falas do general e apontou que José Serra (PSDB) também não era um especialista da saúde quando assumiu o Ministério da Saúde, de 1998 a 2002.





“Para conhecer e tratar uma doença antes de tudo o senhor tinha que estar com a consciência certa de que tinha o domínio do que era a doença e o senhor confessa que não sabia absolutamente nada”, afirmou o senador.





Otto Alencar ainda disse que a gestão de Pazuello durante o período em que esteve à frente do cargo foi insatisfatória e criticou o governo do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia.





"Isso só acontece no Brasil e nesse governo. É um governo que não tem compromisso com absolutamente nada na saúde. Governo em que o presidente nunca visitou um hospital de campanha. Nunca teve a humanidade, solidariedade a caridade humana de entrar em um hospital e pegar na mão de um doente e dizer: ‘vou trabalhar para te salvar’. Foi (andar de) lancha, passeio de praia, e as pessoas morrendo à míngua", disse.

Sucessor de Teich e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello é o depoente desta quarta-feira (19/5). Inicialmente, ele seria ouvido em 5 de maio, seguindo a linha do tempo do comando da pasta, mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





A CPI da COVID, instalada no Senado em 27 de abril deste ano, apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início em 4 de maio, com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na quinta-feira (6/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Em 11 de maio, o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo federal, foi ouvido pelos senadores na última quarta-feira (12/5), seguido de Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil e atual presidente regional da empresa na América Latina. O boliviano prestou depoimento na CPI na quinta-feira (13/5) da semana passada.





Nesta semana, a CPI deu início às oitivas com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nessa terça-feira (18/5).