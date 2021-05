Bolsonaro nomeia general Laerte de Souza chefe do Estado-Maior das Forças Armadas

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o general de Exército Laerte de Souza Santos para o cargo de chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 20, e valerá a partir do dia 1º de junho. Santos era comandante Logístico do Exército.



Do mesmo cargo, foi exonerado o tenente-brigadeiro do Ar Raul Botelho. Também hoje, foi nomeado o Brigadeiro Intendente Alexandre Falconiere de Torres chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica.