Sessão da CPI é retomada com perguntas de Otto Alencar (PSD-BA)

Após uma breve suspensão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19, após um bate boca entre os parlamentares, a sessão, que escuta hoje o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, foi retomada com perguntas do senador Otto Alencar (PSD-BA).



Médico, o senador começou sua fala afirmando ter ficado muito animado com uma afirmação de Pazuello de que era necessário fazer perguntas "mais profundas" sobre a covid-19. Dizendo que Pazuello está "dominando a matéria", Alencar questionou o ex-ministro sobre qual teria sido o curso sobre doenças infectocontagiosas ou de covid que o ele teria feito. O ex-ministro respondeu não ter tomado nenhum curso sobre o tema.



Alencar continuou então com uma série de perguntas técnicas sobre a doença, que o ex-ministro não soube responder, dizendo que em sua fala ontem, sobre "questões mais profundas", se referia a gestão e a pandemia, reafirmando não ser médico para poder tratar do tema. Com as negativas, Otto afirmou: "O senhor não sabe nem o que é a doença, não sabe nada da doença, não podia ser Ministro da Saúde, pode ter certeza absoluta. Eu por exemplo, no seu lugar, não aceitaria", afirmou.



Rebatendo uma fala de Pazuello de que nem todos que comandaram a Pasta eram médicos, Otto afirmou que o ex-ministro José Serra, que não era um especialista da área da Saúde quando assumiu o Ministério, "sabe tudo, e conversa tudo" sobre saúde atualmente. "Não pode alguém tomar conta de um Ministério sem conhecer o Ministério na sua estrutura organizacional, na doença grave que acomete o País hoje", concluiu Alencar.