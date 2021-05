TRE julga recurso de prefeito eleito de Mariana que não tomou posse

Caso o TRE mantenha o indeferimento da candidatura, Celso Cota ainda pode recorrer ao TSE (foto: Reprodução/Facebook)

, Região Central de Minas Gerais, poderá ter nova eleição ainda esse ano. O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) julgará, nesta quarta-feira (19/5), ação movida pela candidatura de Celso Cota Neto (MDB), prefeito eleito de Mariana em 2020 , mas que teve a candidatura impugnada A sessão será às 17h e terá transmissão simultânea no canal do TRE-MG no YouTube

Após decisão proferida em dezembro de 2020, a Corte Eleitoral mineira confirmou o indeferimento do registro de candidatura de Celso Cota, mas ele apresentou um embargo de declaração para buscar reverter a decisão.



Além disso, a coligação Avança Mariana, à qual o candidato pertencia, também apresentou outro recurso.





De acordo com o TRE-MG, nessa segunda-feira (17/5), os direitos políticos de Cota entraram em julgamento em nova sessão.



O juiz Itelmar Raydan rejeitou os dois pedidos de embargos e, em seguida, o segundo vogal – juiz Luiz Carlos Rezende – pediu vista até esta quarta-feira, quando os demais juízes darão o voto na continuidade da sessão.



O que ocorreu de diferente no caso de Celso Cota, segundo o TRE-MG, é que nesse processo houve uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), proferida em fevereiro de 2021, declarando que, a partir de 19/10/2020, Celso Cota havia recuperado os seus direitos políticos.



Como os embargos foram apresentados em janeiro de 2021 e essa decisão do TJMG ocorreu depois, Celso e a Coligação querem demonstrar que essa decisão do TJMG pode interferir no resultado dos embargos, fazendo com que a candidatura seja deferida.





O que ainda pode acontecer

Caso sejam rejeitados os dois embargos, fica mantido o indeferimento da candidatura e Celso Cota ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que é a instância máxima da Justiça Eleitoral brasileira.



Se o candidato recorrer ao TSE, o TRE-MG terá que aguardar uma decisão final da instância superior.