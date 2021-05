Articulações atrasam oficialização de integrantes de CPIs na Câmara de BH

Câmara Municipal de Belo Horizonte pode investigar prefeitura em duas CPIs (foto: Abraão Bruck/Câmara Municipal de Belo Horizonte) vereadores que integrarão as Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) da Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) e dos gastos da Prefeitura de BH durante a pandemia de COVID-19, já aberta pela Câmara Municipal de BH. A data-limite para divulgação dos membros era 17 de maio, essa segunda-feira. Articulações políticas atrasaram a definição e posterior divulgação dosque integrarão as) e dosdadurante ade, já aberta pela. A data-limite para divulgação dos membros era 17 de maio, essa segunda-feira.









Cada CPI terá sete membros, todos indicados pelas lideranças de blocos e bancadas da Câmara de BH. As duas comissões foram abertas na última segunda-feira (10/5).





A CPI da BHTrans é assinada por 21 dos 41 vereadores da Casa e vai apurar “a omissão da BHTrans frente ao desrespeito constante das normas de prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros no município, pelas concessionárias responsáveis”. Wanderley Porto (Patriota) foi o primeiro signatário do requerimento.





Já a outra CPI, que vai apurar “a atuação e utilização de recursos públicos pela Prefeitura de Belo Horizonte no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no município”, 14 membros, mínimo necessário para abertura da comissão, assinam o requerimento. O parlamentar Nikolas Ferreiras (PRTB) foi o primeiro signatário do texto.





Depois de nomeados e instalada a CPI, os membros devem eleger em uma primeira reunião presidente, vice-presidente e relator. Os primeiros signatários de cada requerimento devem constar no corpo de membros da comissão.



A reportagem solicitou uma posição da Prefeitura de BH a respeito das CPIs. Em nota, Executivo não se manifestou sobre as comissões e disse que novidades devem ser repassadas pela Câmara.