Santos decreta luto oficial de três dias pela morte de Bruno Covas

Cortejo saiu da prefeitura de São Paulo até cemitério de Santos, sendo acompanhado por milhares de pessoas (foto: AFP )

A cidade de Santos, onde nasceu Bruno Covas, decretou luto oficial de três dias em homenagem ao prefeito de São Paulo. O enterro de Covas aconteceu na cidade do litoral no fim desta tarde , onde Covas foi sepultado no jazigo de sua família, no cemitério do Paquetá, em uma cerimônia restrita à família.O prefeito da cidade, Rogério Santos (PSDB), declarou seu pesar pela morte de Covas, na manhã deste domingo. "Bruno Covas nos deixa um legado de liderança, competência e coragem. Um talentoso jovem santista, de berço e coração alvinegro, que enfrentou a doença de cabeça erguida, com transparência e determinação", afirmou em nota.Rogério Santos seguiu com as homenagens ao prefeito, e também o comparou a seu avô, o ex-governador de São Paulo, Mário Covas. "Um gestor público que, espelhado no exemplo de seu avô, Mário Covas , jamais abandonou a função pública por entender que a busca do bem comum é contínua", e acrescentou: "Bruno nos deixa o exemplo de superação, de admirável espírito público e de amor à vida e às pessoas. Expresso meu pesar à família, a seu filho e grande companheiro Tomás e aos amigos e admiradores." Covas morreu na manhã deste domingo aos 41 anos . Ele lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.