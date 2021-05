No Twitter, Bolsonaro presta solidariedade à família de Bruno Covas

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lamenta morte de Bruno Covas (foto: Marcos Corrêa/PR)

O presidente da República,, prestou no período da tarde deste domingo (16/5), solidariedade aos familiares e amigos do prefeito de São Paulo,, que morreu no período da manhã . A mensagem de Bolsonaro foi publicada no Twitter cerca de seis horas depois da comunicação da morte de Covas em nota da prefeitura.A manifestação do presidente da República foi publicada no momento em que um cortejo com o corpo de Covas seguia por São Paulo até Santos, para o enterro."Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos!", escreveu Bolsonaro.

- Nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos! %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 16, 2021



Mais cedo, os ministros da Secretaria-Geral de Governo, Onyx Lorenzoni, e da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, também prestaram condolências à família.



Políticos de diversos espectros, como o candidato derrotado por Covas à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), além de várias lideranças lamentaram a partida do tucano.