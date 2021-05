Alesp lembra mandatos de Covas: 'sempre lembrado por seriedade e serenidade'

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) divulgou nota neste domingo sobre a morte do prefeito paulistano, Bruno Covas, ocorrida pela manhã. Covas, neto do ex-governador Mário Covas, foi deputado estadual por duas legislaturas. Na nota, a Alesp lembra que à época de seus mandatos, foi considerado um dos parlamentares mais atuantes de São Paulo.



"Covas será sempre lembrado por sua força na luta pela vida, pela seriedade e serenidade que conduziu toda a sua vida pública e, principalmente, pelo trabalho em prol do povo de São Paulo", afirma a nota.



A Assembleia lembrou ainda na nota que Bruno Covas foi presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, além de autor ou coautor de 100 proposituras, entre elas, o Projeto de Lei de Responsabilidade Administrativa, que proíbe a paralisação de obras e programas em mudanças de gestão. Foi também autor da lei que tornou obrigatória a Virada Cultural em todas as regiões do Estado e relator da Nota Fiscal Paulista, que devolve imposto diretamente para o cidadão.



O presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), lembrou da morte de Mário Covas e lamentou a repetição da história familiar. "Bruno sempre foi um homem íntegro, de diálogo, e lutou pelas grandes causas do nosso Estado", disse.