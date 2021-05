Carlos Bolsonaro relembra quando Bruno Covas ironizou facada no presidente

Vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Reprodução) Carlos Bolsonaro (Republicanos) relembrou o episódio no qual o prefeito de São Paulo ironizou a facada do presidente, em 2018. O parlamentar respondeu um tuíte do jornalista Guga Chacra, que criticou Bolsonaro por não ter prestado condolências à família do prefeito de São Paulo publicamente até o meio da tarde. No dia em que a morte de Bruno Covas é lamentada por autoridades da política brasileira, o vereador carioca(Republicanos) relembrou o episódio no qual o prefeito de São Paulo ironizou ado presidente, em 2018. O parlamentar respondeu um tuíte do jornalista Guga Chacra, que criticou Bolsonaro por não ter prestado condolências à família do prefeito de São Paulo publicamente até o meio da tarde.





O filho 02 do presidente respondeu com uma matéria, sem identificação do site, que diz “Prefeito Bruno Covas mesmo com câncer faz piada com facada sofrida por Bolsonaro”. E em seguida disse: “É só para lembrar, o Presidente se manifestou!”.





É só para lembrar, o Presidente se manifestou!







Na ocasião, relembrada pelo vereador, o fato ocorreu em janeiro de 2020, quando Bruno Covas estava no programa Roda Viva. Na época, ele ainda era candidato à reeleição.





A jornalista Vera Magalhães perguntou ao entrevistado a respeito de sua doença (câncer) e se ela poderia ter o suposto efeito que teria tido a facada no então candidato Jair Bolsonaro, de 2018, durante a campanha presidencial. Covas afirmou que, em sua opinião, "o melhor da facada foi ter tirado ele [Bolsonaro] do debate, ele sumiu, ficou no hospital e não fez campanha".