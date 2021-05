Líder do PT na Alesp lembra que Covas 'sempre preservou respeito às diferenças'

A líder da bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputada Professora Bebel, lembrou neste domingo que o prefeito Bruno Covas (PSDB) "sempre preservou o respeito às diferenças", mesmo tendo ideias e percepções políticas muitas vezes opostas às de parlamentares petistas.



Em nota, em nome da bancada do partido, a deputada manifestou solidariedade aos familiares, amigos e correligionários de Covas, que morreu na manhã deste domingo aos 41 anos.



"Em respeito à sua jornada, força e acima de tudo, por comungarmos com os valores humanos, que nossa bancada de deputadas e deputados do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa de São Paulo expressa pesar", diz o comunicado.



Covas lutava desde novembro de 2019 contra um câncer que, inicialmente, atingiu o trato digestivo. Nas últimas semanas, exames detectaram novos tumores no fígado, na estrutura da bacia e na coluna vertebral.