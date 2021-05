Corpo de Bruno Covas é velado na prefeitura de SP e enterro será em Santos

(foto: Rosa Rovena/Agência Brasil)

O velório do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que morreu na manhã deste domingo (16/5), está sendo realizado no edifício Matarazzo, sede da prefeitura, restrito a familiares e amigos próximos. Depois, o corpo deverá seguir em cortejo em caminhão aberto do Corpo de Bombeiros, passando por vias como a praça Ramos de Azevedo e a avenida Paulista, em direção a Santos, cidade natal do prefeito, onde ele será enterrado.