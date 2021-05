Bolsonaro diz que pode acionar Exército: 'Daqui pra frente vou agir'

Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou recentemente que tem um decreto pronto para 'garantir a livre circulação no país' (foto: Agência Brasil) pandemia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou que 'já deu o recado' e que daqui pra frente vai agir. A declaração foi feita nesta sexta-feira (14/5) a apoiadores no Palácio da Alvorada. Enfrentando governadores e prefeitos no combate à, o presidente(sem partido) afirmou que 'já deu o recado' e que daqui pra frente vai agir. Afoi feita nesta sexta-feira (14/5) a apoiadores no Palácio da Alvorada.





21:07 - 13/05/2021 Bolsonaro: 'A CPI está ajudando a gente politicamente' bolsonaristas se queixam com o presidente sobre as medidas restritivas de prefeitos e governadores. Em seguida, Bolsonaro responde: “Eu não fechei nada. O meu Exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês. Jamais para manter dentro de casa. Eu respondo pelos meus atos. Agora, se governadores e prefeitos estão na contramão… Pessoal, já dei o recado que eu tinha que dar, daqui pra frente eu vou agir, tá ok?”, disse a apoiadores. Um grupo dese queixam com o presidente sobre as medidasde prefeitos e governadores. Em seguida, Bolsonaro responde: “Eu não fechei nada. O meu Exército só vai para a rua para manter a liberdade de vocês. Jamais para manter dentro de casa. Eu respondo pelos meus atos. Agora, se governadores e prefeitos estão na… Pessoal, já dei o recado que eu tinha que dar, daqui pra frente eu vou, tá ok?”, disse a apoiadores.





Ao lado, é possível ver o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente.





Recentemente, Bolsonaro afirmou que um decreto “para garantir a livre circulação no país” está pronto. O ato seria uma forma de derrubar as medidas restritivas adotadas por estados e municípios no enfrentamento da pandemia do coronavírus – ações tomadas com explícita autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).