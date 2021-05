Bolsonaro disse a Caiado, segundo Mandetta: 'Vamos contaminar todo mundo'

Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta é o primeiro convocado da CPI da COVID no Senado (foto: Agência Senado) Luiz Henrique Mandetta confirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID no Senado a história de que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse que iria contaminar todo mundo com a COVID-19. A afirmação, segundo ele, foi em tom de brincadeira após Bolsonaro pedir um abraço ao governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), em visita ao estado. O ex-ministro da Saúde,confirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito () dano Senado a história de que o presidente(sem partido) disse que iria contaminar todo mundo com a COVID-19. A afirmação, segundo ele, foi em tom de brincadeira após Bolsonaro pedir um abraço ao governador de Goiás,(DEM), em visita ao estado.





LEIA MAIS 13:54 - 04/05/2021 Mandetta entregou carta pedindo a Bolsonaro para rever posição sobre COVID

13:49 - 04/05/2021 CPI da COVID: Mandetta diz que pedido de isolamento social foi correto

13:41 - 04/05/2021 Mandetta: 'Houve sugestões para alterar bula da cloroquina' Hospital de Campanha. O ex-gestor do Ministério da Saúde revelou que sua recomendação era de evitar a presença para não gerar aglomeração.



“Nessa ida a Águas Lindas [GO], eu me lembro que era exatamente por esse Hospital de Campanha que o ministro Tarcísio estava organizando a construção. Eu disse a ele: 'cuidado’ porque se for até lá vai acabar aglomerando, não vamos”, disse. Em 11 de abril de 2020, Bolsonaro foi a Goiás, junto ao então ministro Mandetta, para inaugurar um. O ex-gestor do Ministério da Saúde revelou que sua recomendação era de evitar a presença para não gerar aglomeração.“Nessa ida a Águas Lindas [GO], eu me lembro que era exatamente por esse Hospital de Campanha que o ministro Tarcísio estava organizando a construção. Eu disse a ele: 'cuidado’ porque se for até lá vai acabar aglomerando, não vamos”, disse.





Mandetta disse que a ida foi articulada para evitar contato com o público, mas Bolsonaro não respeitou. “Eles queriam ir de carro, acabou mudando, e fomos de helicóptero. Eu fui dentro do helicóptero com o presidente e o combinado era chegar, olhar o público bem separado. Mas, na hora que o helicóptero desceu, ele olhou e viu que o público estava na beirada, ele desceu do helicóptero, subiu a rampa e foi até as pessoas”, revelou.

Logo após ter contato com o público, o presidente foi cumprimentar o governador. “Eu fui até onde estava a comitiva do governador Caiado. Quando ele (Bolsonaro) volta de lá, ele vai em direção para dar um abraço no governador Caiado e fala essa frase em tom de brincadeira: 'vamos contaminar logo todo mundo'. Mas o governador Caiado sacou muito rápido de um frasco de álcool em gel e usou nas suas mãos e ainda passou nas mãos do presidente para dar aquela certa sensação, foi uma coisa pontual”, justificou Mandetta.

Mandetta é o primeiro ex-ministro ouvido na CPI do Senado, que investiga as omissões do governo federal nas ações de enfrentamento à pandemia.