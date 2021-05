Sergio Moro: 'Todos precisam tomar a vacina quando ela for disponibilizada'

Ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro (foto: Reprodução) Sergio Moro usou suas redes sociais nesta terça-feira (4/5) para incentivar a vacina contra a COVID-19. Ele respondeu o apresentador Danilo Gentili, que informou ter testado positivo para a doença, e aproveitou para desejar melhoras e promover regras de combate ao coronavírus. O ex-ministro da Justiça e Segurança Públicausou suas redes sociais nesta terça-feira (4/5) para incentivar acontra a. Ele respondeu o apresentador Danilo Gentili, que informou ter testado positivo para a doença, e aproveitou para desejare promover regras de combate ao









Sergio Moro respondeu: “Fique firme @DaniloGentili. Melhoras. Todos precisam se cuidar, máscara, distanciamento social e higienização. Mas, às vezes, mesmo com cuidados, a COVID infelizmente surpreende. Todos precisam tomar a vacina quando ela for disponibilizada”, disse.





Vale lembrar que, no Brasil, ele está sob julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e deve receber essa semana a decisão final sobre a parcialidade no processo do tríplex do Guarujá, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a uma pena de 9 anos e seis meses pela operação Lava Jato. Moro recebeu a primeira dose da vacina contra a COVID-19 da Pfizer. O ex-juiz, de 48 anos, foinesta semana durante viagem aos Estados Unidos. Moro não faz parte do grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização brasileiro, mas o governo dos EUA está vacinando todos em solo americano . O que deixou o ex-juiz, então, apto a tomar aVale lembrar que, no Brasil, ele está sob julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e deve receber essa semana a decisão final sobre a parcialidade nodo tríplex do Guarujá, no qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a uma pena de 9 anos e seis meses pela operação Lava Jato.