Moro recebe a primeira dose da vacina da Pfizer nos Estados Unidos

Moro não faz parte do grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização brasileiro mas o governo dos EUA está vacinando todos em solo americano. O que deixou o ex-juiz, então, apto a tomar a vacina.Leia: Turismo da vacina: com falta de doses, brasileiros vão se vacinar nos EUA

O atual advogado já fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pelas suas atitudes durante a pandemia de COVID-19, incluindo, a demora na vacinação de todos os grupos.