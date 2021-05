PT responde ataques de Ciro: 'Pra quê isso? Você fez parte do governo Lula'

Ciro Gomes foi ministro da Integração Nacional no primeiro mandato de Lula (foto: Redes sociais/Reprodução)

Após o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) utilizar as redes sociais para publicar um vídeo falando mal do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Partido dos Trabalhadores respondeu o político sobre sua participação no governo Lula.



Leia: Após o ex-ministroutilizar as redes sociais para publicar um vídeofalando mal do governodo ex-presidente Luiz Inácio Lulada Silva (PT), o Partido dos Trabalhadores respondeu o político sobre sua participação no governo Lula.Leia: Ciro Gomes sobre Lula em 2022: "Não contem comigo para esse circo"









No vídeo publicado pelo político (veja abaixo), que já sinalizou que vai participar das eleições presidenciais de 2022, Ciro diz que o Brasil estava pouco acostumado com ações políticas voltadas aos pobres e por isso acolheu Lula.



“Não esperavam que um governo de esquerda fosse dar mais para os ricos”, pontuou.









Pra que isso Ciro? Você fez parte do governo Lula, foi ministro. %u2014 PT São Paulo (@ptsaopaulosp) May 3, 2021

Em resposta, o PT de São Paulo brincou com o político de forma irônica. “Pra quê isso, Ciro? Você fez parte do governo Lula, foi ministro.”





Caminho a 2022

No último mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a anulação de todas as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação Lava-Jato. Com a decisão, o ex-presidente recuperou os direitos políticos e voltou a ser elegível.









Com isso, para se tornar presidente, Ciro Gomes terá de derrotar não só Jair Bolsonaro, atual presidente do Brasil, mas também Lula.



LEIA TAMBÉM: Ciro critica PT veladamente, ataca Bolsonaro e prega desenvolvimentismo

Lula também já sinalizou que gostaria de concorrer às eleições presidenciais de 2022.Com isso, para se tornar presidente, Ciro Gomes terá de derrotar não só, atual presidente do Brasil, mas também Lula.

Caso realmente decida participar do pleito, essa será a quarta vez que Ciro Gomes concorrerá ao cargo de presdente da República.





A primeira foi em 1998, a segunda passados quatro anos, em 2002 – em ambas as ocasiões pelo PPS (Partido Popular Socialista).



Nas duas, não passou do primeiro turno. E, apesar dos quase 10 milhões de votos que conseguiu em 2002, não passou do quarto lugar.





Em 2018, ele foi o candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT) ao Palácio do Planalto. Teve 13.344.371 votos e alcançou o terceiro lugar.