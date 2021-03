AM

Em outubro do ano passado, Ciro e Lula "selaram as pazes" após o rompimento ocorrido nas eleições de 2018 (foto: Redes Sociais/Reprodução) e possível candidato à Presidência da República em 2022, Ciro Gomes (PDT) criticou nesta segunda-feira (06/03) decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supermo Tribunal Federal (STF), que garantiu a recuperação dos direitos políticos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ex-ministroe possível candidato à Presidência da República em 2022,(PDT) criticou nesta segunda-feira (06/03) decisão do ministro Luiz Edson Fachin, do Supermo Tribunal Federal (STF), que garantiu a recuperação dos direitos políticos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)









Nesta segunda-feira, o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou as condenações dadas ao ex-presidente em processos relacionados à Operação Lava-Jato.





A decisão faz com que o petista recupere seus direitos políticos. Assim, Lula deixa de ser inelegível — podendo participar de eleições.

Relações



Em outubro do ano passado, Lula e Ciro "selaram as pazes" após o rompimento ocorrido nas eleições de 2018. O encontro ocorreu em São Paulo, na sede do Instituto Lula.

A reunião, intermediada pelo governador do Ceará, Camilo Santana (PT), abordou o governo do presidente Jair Bolsonaro e a situação do país diante da pandemia de coronavírus.





Em contrapartida, mesmo depois de conversar com Lula, Ciro seguiu fazendo críticas ao ex-presidente.