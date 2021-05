Alexandre Kalil participou de live com Ciro Gomes, Mandetta e Márcio França nesta sexta (30/4)

Os políticos discutiram sobre “sobre caminhos para a reconstrução social brasileira” em um cenário pós-pandemia. “Ajudem os negacionistas, os ignorantes, que não têm noção do que falam. O país destruído leva à derrota. A extrema direita ou extrema esquerda: não sei. Pode ser um grande mote político para esse centro: é ciência, pesquisa”, disse.

Kalil sobre 2022: 'É desumano falar em eleições no meio de pandemia'

Durante sua fala, Kalil também criticou a antecipação do debate eleitoral e afirmou que “ é desumano falar em eleições no meio de pandemia ”. “O povo está de saco cheio. O povo está por aqui com políticos que não sabem o que falam, que não é o caso de ninguém aqui (na live)”, comentou.