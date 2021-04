Zema se desculpa após antecipar anúncio de auxílio: 'Iniciativa é da ALMG'

Governador se desculpou com deputados após anúncio antecipado de auxílio financeiro a famílias vulneráveis (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Patrus lembra que projeto é de todos os deputados

O governador(Novo) reconheceu, nesta sexta-feira (30/4), que a proposta de conceder auxílio financeiro às famílias mineiras em extrema pobreza foi ideia da Os deputados estaduais aprovaram a concessão de R$ 600, em parcela única , por causa da pandemia de COVID-19. Nessa quinta (29), um dia antes do aval definitivo dos parlamentares, o chefe do Executivo foi às redes sociais anunciar a iniciativa.A postura irritou deputados, que interpretaram o ato como uma “apropriação” de sugestão proposta pelo presidente do Legislativo, Agostinho Patrus (PV), e de coautoria dos outros parlamentares. Em entrevista à "Rádio Itatiaia", Zema reconheceu o deslize e atribuiu a derrapada a uma falha na comunicação.“Pode ter havido algum desentendimento ou interpretação com relação à comunicação. Mas deixo claro para todos que a iniciativa é da Assembleia. Ficam aqui meus parabéns a todos os deputados”, disse.Quando comunicou que iria pagar a Zema falou em depositar R$ 500 às famílias vulneráveis — o mesmo valor presente no projeto original da Assembleia. Nesta sexta, contudo, os deputados aprovaram o texto com aumento de R$ 100 nas cifras.Se dirigindo aos deputados, o governador pediu perdão pelo anúncio antecipado — e a consequente percepção de que fora ele o responsável pela proposta.“Lamento e peço desculpas se a comunicação do governo foi interpretada dessa maneira”.O auxílio de R$ 600 integra o pacote que estabelece mecanismos para a renegociação de dívidas fiscais de empresas . A Assembleia estima que o refinanciamento pode gerar R$ 2 bilhões aos cofres públicos neste ano. A ideia é utilizar parte dessa receita extraordinária para custear o socorro aos que estão em extrema pobreza.Após a aprovação do texto, Agostinho Patrus sustentou que o projeto tem a assinatura dos 77 integrantes do Legislativo estadual. Mais cedo, pelo Twitter, o deputado do PV subiu o tom contra o chefe do Palácio Tiradentes.“Governador Zema, se apropriar indevidamente de uma iniciativa sem consentimento do proprietário é crime previsto no Código Penal. Na vida, dar crédito pelas ideias é importante. Na vida pública, dar crédito é imprescindível, porque desafios só são superados quando somamos forças”, disparou.