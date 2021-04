Atuação de Minas na educação durante a pandemia é alvo de apuração do MP

Umfoi aberto pela 25ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, ligado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), para averiguar se o governo do estado respeitou o direito à educação durante a pandemia da COVID-19. O órgão também vai apurar o planejamento e execução das atividades presenciais e não presenciais, assim como a eficiência administrativa para a realização das atividades.

A Promotoria solicitou ao governador informações sobre o protocolo adotado para minimização de riscos no futuro retorno à atividade escolar

De acordo com o MPMG, a Promotoria de Justiça solicitou ao governador Romeu(Novo), por exemplo, informações atuais sobre o protocolo completo adotado na esfera estadual para minimização de riscos no futuro retorno à atividadepresencial. Além disso, o órgão quer saber quais as atividades de ensino não presencial foram realizadas, de forma especificada e individualizada.