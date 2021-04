Bolsonaro vai abrir a 86ª ExpoZebu, em Uberaba, de forma remota

Participação de Jair Bolsonaro na ExpoZebu será virtual, por meio de uma transmissão ao vivo (foto: Alan Santos/PR ) Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou, nesta terça-feira (27/4), a participação na abertura oficial da 86ª ExpoZebu. A tradicional feira de Uberaba, no Triângulo Mineiro, tem como tradição levar a autoridade máxima da política às cerimônias inaugurais. O presidente(sem partido) confirmou, nesta terça-feira (27/4), a participação na abertura oficial daA tradicional feira de Uberaba, no Triângulo Mineiro, tem como tradição levar a autoridade máxima da política às cerimônias inaugurais.









Segundo Rivaldo, a nova proposta da feira é de uma edição com conexão total.



O presidente da ABCZ revela ainda que, seguindo o formato desta edição especial da ExpoZebu, a participação de Jair Bolsonaro será virtual, por meio de uma transmissão ao vivo.



O público poderá acompanhar a cerimônia na íntegra por meio da ABCZ TV, canal oficial da entidade que reunirá toda a programação da feira.

A abertura oficial da 86ª ExpoZebu será realizada no próximo sábado (1º), a partir das 8h30. Já a programação da feira começa um pouco antes, com transmissões diárias a partir desta quinta-feira (29/4) e seguindo até 9 de maio, sempre das 6h30 às 12h30.





Também vão participar do evento os ministros Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ricardo Salles, do Meio Ambiente; o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco; e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.



Autoridades mineiras na ExpoZebu

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também estará presente na feira. Além dele, a secretária de Agricultura de Minas Gerais, Ana Maria Valentini, também deve discursar.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Roberto Simões, e a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo, também confirmaram presença.