Ministro da Educação: 'Crianças não sabem ler, mas sabem colocar camisinha'

O ministro da Educação, Milton Ribeiro (foto: Agência Brasil/Reprodução) ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou, na segunda-feira (26/4), durante uma aula magna na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), que crianças de 9 anos não sabem ler, mas sabem "colocar camisinha".









Bolsonaro] pediu para mim: 'Milton, cuide das crianças.' Ludmila, professora Ludmila, crianças com 9 anos, 10 anos, não sabem ler... Sabe tudo, – com respeito a todas essas senhoras presentes – sabe até colocar uma camisinha, mas não sabe que ‘B’ mais ‘A’ é ‘BA’. Estava na hora de dar um basta nisso”, explicou.



Saiba quem é o pastor Milton Ribeiro, novo ministro da Educação

O ministro ainda disse que foi levado ao Tribunal de Contas da União (TCU) por ter retirado do edital do Ministério da Educação um livro didático que continha questões de gênero para crianças de 6 a 10 anos.





“Onde já se viu eu começar a discutir esses assuntos? Não que eu seja contra, respeito a orientação de todos, mas acho que não temos o direito de violar a inocência de uma criança nessa idade, de 6 a 10 anos. (…) Não pode ser assim. As pessoas têm liberdade para escolher o que querem, mas nesse ponto sou bem radical. Eu acho que existe idade para tudo. Pago esse preço, mas quero dar minha contribuição com o futuro do Brasil”, afirmou o ministro.