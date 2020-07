Saiba quem é o pastor Milton Ribeiro, novo ministro da Educação

Apesar de evangélico, Milton Ribeiro não era um nome apoiado pela bancada na Câmara (foto: Reprodução/TVB )

O governo anunciou nesta sexta-feira (10) que Milton Ribeiro é o novo Ministro da Educação. O pastor era membro dae faz parte da, em São Paulo.

Milton Ribeiro tem 62 anos, nasceu em Santos é teólogo e advogado.

De acordo com o Lattes, Ribeiro é membro da Comissão de Ética Pública da Presidência e é ligado à Universidade Mackenzie. Graduado em Teologia e Direito, ele tem mestrado em Direito e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo (USP).

Ainda de acordo com a plataforma, Milton Ribeiro era relator da Comissão de Assuntos Educacionais do Mackenzie e Diretor Administrativo da Luz para o Caminho, instituição que cuida da área de mídias da Igreja Presbiteriana do Brasil. Também é membro da Administração Geral da Santa Casa de Santos, instituição pública, como irmão mantenedor.

Também já foi reitor em exercício e vice-reitor da Universidade Mackenzie, em São Paulo.