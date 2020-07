Três dos quatro deputados presentes na posse do ministro da Educação já tiveram COVID-19

O deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP) foi o primeiro caso registrado na Câmara dos Deputados. Ao informar em uma rede social que contraiu o vírus, o parlamentar disse que estava "bem". “Eu tive uma gripe muito forte, com dores de garganta, febre, dores no corpo, dores musculares e fui fazer o exame que deu positivo para coronavírus, mas estou bem. Já estou aqui em casa, cumprindo o protocolo médico", afirmou Madureira em um vídeo publicado em rede social. O parlamentar seguiu o isolamento social e conseguiu se curar da doença.





Líder da frente evangélica, Silas Câmara (Republicanos-AM) anunciou a contaminação em 15 de abril. Ele seguiu o isolamento social em sua residência, em Brasília (DF). “Peço a todos que orem pelo nosso restabelecimento. Em breve, tudo isso irá passar e estaremos juntos novamente em nome de Jesus”, escreveu o parlamentar na época.

Também presente na posse, Ricardo Barros (PP-PR) anunciou em 25 de abril ter contraído a doença. Na época, ele ficou internado na Santa Casa de Maringá (PR), com quadro clínico "estável", após "testar positivo" para a novo coronavírus.





Além dos deputados, participaram da cerimônia os ministros das Comunicações, Fábio Faria; da Economia, Paulo Guedes; da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; da Casa Civil, Braga Netto; e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.





Os ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania; Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também foram diagnosticados com COVID-19, além do secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten.



Professor, pastor e ex-vice reitor da Mackenzie, Milton Ribeiro tomou posse na última quinta-feira (16) como novo ministro da Educação. Ele é o quarto a ocupar o cargo em pouco mais de um ano e meio do governo de Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente que também esta com coronavírus participou da posse por videochamada.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz