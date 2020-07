Novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, está com COVID-19

O pastor foi empossado na última quinta-feira (16). (foto: Facebook/Reprodução) afirmou pelas redes sociais no início da tarde desta segunda-feira (20) que contraiu o novo coronavírus. novo ministro da Educação Milton Ribeiro , 62 anos,afirmou pelas redes sociais no início da tarde desta segunda-feira (20) que contraiu o

"Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para COVID. Já estou medicado e despacharei remotamente", escreveu.

Na última quinta-feira (16), o pastor e professor tomou posse no comando do Ministério da Educação. Participaram da cerimônia os ministros das Comunicações, Fábio Faria, da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Braga Netto e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.





Os ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania; Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); e Bento Albuquerque, de Minas e Energia, também foram diagnosticados com COVID-19, além do secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Wajngarten.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também contraiu a doença. Ele está em isolamento social e cumpre agenda via videochamada.





