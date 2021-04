CPI da COVID: governista quer investigar estados e 5,4 mil municípios

No documento, Nogueira afirma que os dados vão servir para investigar a “aplicação dos recursos públicos no combate à” tanto pela União quanto pelos estados e municípios.O senador cita também cerca de 5,4 mil cidades brasileiras com até 200 mil habitantes.

Os senadores tinham até as 12h de hoje para entregar suas propostas para o relator da CPI, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). O relator, inclusive, já havia montado uma lista com possibilidades que será votada amanhã durante reunião da comissão.

Na tarde de ontem, a atuação de Ciro Nogueira chamou atenção nos bastidores da política. O senador foi o único governista da CPI da COVID a votar em(PSD-AM) para a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador do PSD fez um acordo com a maioria do colegiado para indicar Calheiros para a relatoria. O emedebista não só é crítico do presidente Jair Bolsonaro como também é aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Leia: CPI da COVID: Não somos discípulos de Dallagnol ou Sergio Moro, diz Renan