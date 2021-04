Ramos diz que Bolsonaro corre risco por nova cepa: 'Variante violenta'

Luiz Eduardo Ramos diz que teme pela vida de Bolsonaro por causa da nova cepa da COVID-19 (foto: Marcos Corrêa/PR)









"Estou envolvido pessoalmente, tentando convencer o nosso presidente, independente de todos os posicionamentos. E nós não podemos perder o presidente para um vírus desse. A vida dele no momento corre risco. Ele tem 65 anos", disse o ministro.





A principal preocupação de Ramos é com as variantes da COVID-19. A P1, também conhecida como variante de Manaus, por exemplo, possui uma transmissão mais fácil. No diálogo durante a reunião, o ministro disse que perdeu um oficial das Forças Armadas, de 38 anos, por causa do coronavírus.





"Eu já me vacinei, o Guedes também. E tenho tentado convencer o presidente de que essa cepa — eu tive Covid em outubro do ano passado — ela é uma variante muito violenta que está ceifando vidas e próximas da gente. Na outra leva, isso não acontecia. Eu tenho um coronel que trabalha comigo na reserva, coronel, um homem de 38 anos, saudável, fazia maratona, tudo. Pegou Covid e em dez dias morreu", afirmou.





Ramos disse ter se vacinado “escondido”, seguindo, segundo ele, uma orientação do Planalto, de que ministros “não criassem caso” em relação à vacinação, evitando qualquer tipo de alarde. O chefe da Casa Civil foi o terceiro integrante do primeiro escalão do governo a receber a dose da vacina contra a COVID-19.





Em março, outros dois ministros do governo Bolsonaro receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19: Paulo Guedes (Economia) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República). Ambos têm mais de 70 anos.





Luiz Eduardo Ramos, por sua vez, tem 64.





“Tomei escondido porque a orientação era para todo mundo ir para casa, mas vazou. Mas tomei mesmo, não tenho vergonha não. Eu tomei e vou ser sincero porque eu, como qualquer ser humano, eu quero viver. Eu tenho dois netos maravilhosos, eu tenho uma mulher linda, eu tenho sonhos ainda. Então, eu quero viver, pô. E se a ciência, a medicina, fala que é a vacina — né Guedes? —, quem sou eu para me contrapor?", declarou Ramos.

