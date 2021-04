Acusado de matar candidato a vereador em Patrocínio vai a júri popular

Cássio Remis era advogado e candidato a vereador da cidade de Patrocínio (foto: Reprodução/Redes Sociais) Jorge Marra vai a júri popular pelo homicídio qualificado do advogado e candidato a vereador Cássio Remis. O juiz Serlon Silva Santos, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Patrocínio, no Alto Paranaíba, decidiu que o ex-secretário de Obras da cidadevai apeloqualificado do advogado ea vereador









Segundo denúncia do Ministério Público, em 24 de setembro, Cássio fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Ele estava em frente ao comitê de campanha de Deiró, denunciando a realização de obras pela prefeitura nas imediações do local. A intenção do advogado era mostrar a utilização da máquina administrativa para a campanha eleitoral.





Conforme a denúncia, Cássio foi atrás de Marra, exigindo a devolução do equipamento. Após discussões, o acusado sacou uma arma. Cássio tentou correr, mas foi atingido por cinco disparos pelas costas. O acusado se apresentou à polícia três dias depois do crime





Imagens de câmera de segurança mostram a discussão e os disparos.

Vídeo mostra momento em que candidato a vereador é assassinado em Patrocínio



Legítima defesa rejeitada





Ao analisar o caso, o juiz rejeitou a tese da defesa, que pedia a absolvição sumária do acusado alegando legítima defesa. Segundo o magistrado, para haver absolvição sumária é necessário que exista uma justificativa para a conduta, o que não ocorreu.





Quanto às qualificadoras (motivo torpe e com uso de meio que impossibilitou a defesa da vítima), também questionadas pelo réu, o juiz entendeu que essas circunstâncias devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença. O conselho é formado pelos jurados que vão julgar o caso.





O magistrado manteve, ainda, a prisão cautelar do acusado por entender que existem indícios suficientes de materialidade e autoria do crime.





Câmeras de segurança mostram Cássio tentando correr, mas acaba sendo atingido pelos tiros (foto: Reprodução)

Na mesma decisão, foi extinta a punibilidade de um homem que ajudou o réu a fugir, logo depois do crime. Ele celebrou transação penal com o Ministério Público. O juiz determinou que se certifique se outro réu que respondia pela mesma conduta, um empresário, cumpriu os termos de negociação semelhante.





A transação penal é permitida em casos de crimes de baixo potencial ofensivo, com pena máxima de dois anos. O réu deve ser primário e ter bons antecedentes. O acusado aceita cumprir as determinações e as condições propostas pelo promotor em troca do arquivamento do processo.





O julgamento de Jorge Marra ainda não foi marcado, já que a defesa pode recorrer da decisão.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz