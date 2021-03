'Estamos no maior colapso da saúde', diz prefeito de Patrocínio

O município de Patrocínio, situado no Triângulo Norte, tem cerca de 90 mil habitantes (foto: Prefeitura de Patrocinio/Divulgação)

Patrocínio (Triângulo Norte) na onda roxa do Minas Consciente , o prefeito Deiro Marra concedeu uma coletiva à imprensa local nesta quinta-feira (4/3) e disse que não cabe a ele analisar as medidas adotadas pelo governo e sim cumprir. Após a inclusão de(Triângulo Norte) na mesmo sem fazer parte do programa do Estado , oconcedeu uma coletiva à imprensa local nesta quinta-feira (4/3) e disse que não cabe a ele analisar as medidas adotadas pelo governo e sim cumprir.

“A partir de hoje (quinta-feira) estamos na vigência do decreto estadual. Nosso último decreto tem vigência até o dia 8 (segunda-feira) e, nesse dia, vamos analisar a necessidade de um novo decreto municipal para acompanhar o decreto do governador ou se vamos seguir o decreto do governador, que é impositivo. Quero deixar claro que enquanto prefeito somos parceiros do governo de Minas”, declarou.

Ainda conforme o prefeito, Patrocínio vive o maior colapso do seu sistema de saúde, desde o início da pandemia. “De fevereiro para cá as coisas tiveram um agravamento maior”, lamenta.





Em Patrocínio há leitos destinados para pacientes com a COVID-19 em três hospitais: no Hospital Santa Casa são 13 de UTI, com 92% de ocupação, e 23 de enfermaria, todos ocupados, conforme o último boletim epidemiológico.



Já no Hospital Med Center (particular) são 5 leitos de UTI/COVID, com 80% de ocupação e 9 de enfermaria – 44% das vagas preenchidas.



E, por fim, o Pronto-Socorro Municipal, onde, recentemente, foram disponibilizados 10 leitos de emergência e que no momento está 100% ocupado, 12 leitos de urgência, com 91% de ocupação 9 leitos de enfermaria, 66% deles sendo usados.





Desde o início da pandemia, a cidade teve 4.679 casos confirmados, sendo que desses 90 pessoas morreram e 4.393 se recuperaram.

Marra pede a Zema mais recursos para a saúde

Durante a coletiva, Marra disse diretamente ao governador Zema que a cidade precisa de mais recursos para a saúde. “Estamos há dois anos com recursos contingenciados, travados no governo de Minas. Patrocínio está sobrecarregado em recursos. Temos quase R$ 20 milhões em recursos em atrasos, de coisas que a gente não consegue mais desbloquear. Já cobramos, mas ainda não obtivemos respostas.”

Na entrevista coletiva virtual, Deiro Marra estava ao lado do vice-prefeito Humberto Donizete e do secretário municipal de Saúde, Luiz Eduardo Salomão.



Confira na íntegra: