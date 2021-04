Bolsonaro bomba nas redes sociais com gíria de grupo de extermínio

Bolsanaro nos bastidores da gravação da entrevista ao programa de Sikêra Jr (foto: Alan Santos/PR)

Repercussão

O presidente Jair(sem partido) não para de polemizar e, por isso, continua tendo grande repercussão nas redes sociais.Na manhã deste domingo (25/04), no, a audiência de Bolsonaro tem a ver com a entrevista dada pelo mandatário ao apresentador do Alerta Nacional, da Rede TV!, na sexta-feira (23/04).com Bolsonaro foi gravada em(AM), onde o presidente aproveitou para protagonizar brincadeiras com uma pessoa vestida com cabeça de burro e fazer piadas homofóbicas.Depois da entrevista, nos bastidores, rodeado por parte de seus ministros, o presidente posou para uma foto com uma placa escrita "".A gíria "CPF Cancelado" é também usada em contexto de policiais e grupos de extermínio, em alusão a alguém que foi assassinado por outro membro ou facção.

Parlamentares de oposição criticaram a foto por conta da pandemia. Nesse sábado (24/04), destacaram que, enquanto Bolsonaro fazia pose ao lado dos aliados e com a placa, o Brasil acumulava 386.416 mortos pela COVID. Somente nas últimas 24 horas, o país perdeu 3.076 pessoas para a doença, chegando aos 389.492 mortos.

Quando te perguntarem o que é genocídio, mostre esta foto: com o país se aproximando de 400 mil mortos, quem deveria estar trabalhando pela vacina apareceu com uma placa que diz %u201CCPF cancelado%u201D. pic.twitter.com/80LLJBrhyJ %u2014 Sâmia Bomfim (@samiabomfim) April 24, 2021

É muito mais grave do que parece. Bolsonaro não apenas ironiza mortes. A placa %u201CCPF Cancelado%u201D é usada por grupos pró-violência e extermínio policial. Ou seja: Bolsonaro defende publicamente essas práticas %u2014 Jandira Feghali %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDEA9 (@jandira_feghali) April 24, 2021

Foto oficial do Palácio do Planalto. Sabe o que significa CPF cancelado? Titular falecido. É assim que Bolsonaro ri das quase 400 mil vidas perdidas por COVID-19 no país. Desprezo sem tamanho por um Brasil em luto. O lugar dessa extrema-direita é agora e no lixo da história! pic.twitter.com/QhMIqNefyK %u2014 Fernanda Melchionna (@fernandapsol) April 24, 2021

Ameaças à democracia

Falta de oxigênio

.

Assista à entrevista completa

Durante a entrevista, o presidente voltou também a fazer ameaças à democracia , ao destacar o agravamento da crise social pela pandemia do novo coronavírus."Eu tô junto com os meus 23 ministros, da Damares ao Braga Netto, praticamente conversados sobre isso aí se o caos generalizado se implantar no Brasil pela fome, pela maneira covarde como alguns querem impor certas medidas restritivas para o povo ficar dentro de casa", disse.Manaus, onde o programa de Sikêra Jr. é transmitido, foi uma das capitais que mais sofreu por conta da pandemia no início do ano. A cidade ficou sem oxigênio e teve um dos piores cenários da COVID-19 .