Arnaldo Silva deve tomar posse como deputado estadual de MG na terça (27)

Arnaldo Silva é o primeiro suplente de Luiz Humberto Carneiro na ALMG (foto: Clarissa Barçante/Assembleia Legislativa de Minas Gerais) Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) terá um novo deputado estadual a partir da semana que vem. Trata-se de Arnaldo Silva (DEM), que,77 cadeiras da Casa no lugar do colega e parlamentar titular Luiz Humberto Carneiro (PSDB), ) terá um novoa partir da semana que vem. Trata-se de(DEM), que, após indecisão inicial , decidiu aceitar ocupar uma dasdano lugar do colega e parlamentar titular(PSDB), vítima da COVID-19 no último sábado (17/4)









Em dezembro do ano passado, Arnaldo Silva foi indicado para compor a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A sugestão, contudo, precisa ser referendada pelo plenário do Senado Federal, o que não ocorreu.





A eleição de 2018 foi a última em que os partidos podiam formar chapas conjuntas para vagas de vereador, deputado estadual e federal. Desde o ano passado, as legendas precisam apresentar apenas candidatos “puro-sangue”.





No último pleito para a ALMG, Luiz Humberto obteve 50.341 votos e ficou com a última vaga da coligação. Arnaldo, por sua vez, foi escolhido por 47.711 cidadãos e não foi eleito, ficando como suplente.





No encontro realizado na tarde dessa quinta-feira (22/4), o cargo do tucano foi oficialmente dado como vago. A convocação do suplente será feita em até 48 horas. O limite para o suplente assumir é de até um mês.