Servidores que tentaram obstruir CPI dos fura-fila serão exonerados hoje

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press) Secretaria de Estado de Saúde (Ses) de Minas Gerais e suspeitos de tentarem obstruir as investigações que apuram a vacinação contra a COVID-19 dos servidores, João Márcio Silva de Pinho, chefe de gabinete, e Everton Luiz de Souza, chefe da assessoria de Comunicação, ainda não foram exonerados dos devidos cargos. O Executivo afirmou nessa quinta-feira (22/04) que os demitiria nesta sexta (23/4), mas o ato não consta no Diário Oficial do Executivo.













No áudio da reunião, obtido pelo Estado de Minas, um participante, que se apresenta como João e diz ser o chefe de gabinete, cita que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Assembleia para investigar possíveis "fura-filas" e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) solicitaram documentos detalhando se os imunizados estavam em home office ou em trabalho de campo à época da aplicação das injeções. Os órgãos de investigação pedem, ainda, que seja informado o regime de trabalho dos vacinados à época da reunião.





Ele, então, sugere que funcionários vacinados em home office voltem ao trabalho presencial para que ele possa alterar o documento a ser enviado às autoridades. “Acho que seria mais seguro para vocês se passassem a ter regime presencial e que o documento indicasse isso”, diz.





O interlocutor pede aos demais participantes que façam expediente presencial durante a maior parte dos dias úteis. “Eu não manteria o regime de teletrabalho, de forma alguma. Passaria a vir quatro vezes por semana, no mínimo. Se fosse eu, particularmente, até viria todos os dias da semana, por precaução, mesmo que em alguns dias venha (por) menos horas”, pontua.





A proposta recebe a concordância de um dos ouvintes. “Se é a saída mais segura, vamos nela.”





Durante o encontro, ocorrido em uma sexta-feira sem data detalhada no áudio, um dos participantes confirma ter recebido a segunda dose da vacina três dias antes. João Pinho havia sido mantido no cargo mesmo após a demissão de Carlos Eduardo Amaral, em 11 de março, e a chegada de Fábio Baccheretti. Everton, por seu turno, substituiu Virginia Cornélio da Silva, demitida no mês passado.