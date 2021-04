'Fura-fila': Zema demite envolvidos em articulação para obstruir apuração

Servidores da Cidade Administrativa estão na mira de investigações conduzidas por Assembleia de MG e MPMG (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Nota do governo mineiro sobre as demissões

O governo de Romeu(Novo) anunciou, nesta quinta-feira (22/4), novas trocas nae por causa de desdobramentos da vacinação de servidores administrativos da pasta. As demissões de João Márcio Silva de Pinho, chefe de gabinete, e Everton Luiz de Souza, chefe da assessoria de Comunicação, serão publicadas na edição de sexta (23) do Diário Oficial do Estado.João e Everton participaram de reunião em que a mudança de servidores em home office para o teletrabalho foi proposta. A troca foi pensada para proteger os profissionais das investigações feitas por Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e Assembleia Legislativa No áudio da reunião, obtido pelo, um participante, que se apresenta como João e diz ser o chefe de gabinete, cita que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada pela Assembleia para investigar possíveis “fura-filas” e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) solicitaram documentos detalhando se os imunizados estavam em home office ou em trabalho de campo à época da aplicação das injeções. Os órgãos de investigação pedem, ainda, que seja informado o regime de trabalho dos vacinados à época da reunião.Ele, então, sugere que funcionários vacinados em home office voltem ao trabalho presencial para que ele possa alterar o documento a ser enviado às autoridades. “Acho que seria mais seguro para vocês se passassem a ter regime presencial e que o documento indicasse isso”, diz.O interlocutor pede aos demais participantes que façam expediente presencial durante a maior parte dos dias úteis. “Eu não manteria o regime de teletrabalho, de forma alguma. Passaria a vir quatro vezes por semana, no mínimo. Se fosse eu, particularmente, até viria todos os dias da semana, por precaução, mesmo que em alguns dias venha (por) menos horas”, pontua.A proposta recebe a concordância de um dos ouvintes. “Se é a saída mais segura, vamos nela.”Durante o encontro, ocorrido em uma sexta-feira sem data detalhada no áudio, um dos participantes confirma ter recebido a segunda dose da vacina três dias antes. João Pinho havia sido mantido no cargo mesmo após a demissão de Carlos Eduardo Amaral, em 11 de março, e a chegada de Fábio Baccheretti. Everton, por seu turno, substituiu Virginia Cornélio da Silva, demitida no mês passado.O Governo de Minas informa que o chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES), João Pinho, e o assessor-chefe de comunicação da SES, Everton Souza, terão suas exonerações publicadas na edição de sexta-feira (23) do Diário Oficial. O Governo de Minas reitera seu compromisso com a transparência e reafirma que todas as denúncias relativas ao processo de vacinação de servidores são apuradas por órgãos de controle, com total colaboração do governo estadual.