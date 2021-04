Vacinação contra a gripe é ampliada para crianças de até 5 anos em BH

Pessoas que receberam a vacina contra COVID-19 precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias antes de tomar o imunizante contra a gripe (foto: pixabay/ Reprodução)

Parcial da campanha

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) recebeu mais 130 mil doses dacontra ae ampliou a imunização para crianças que tenham até 5 anos, 11 meses e 29 dias. O Ministério da Saúde está repassando as doses da vacina de forma escalonada.A vacinação em crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da atenção primária é realizada nos centros de saúde, no horário de rotina das salas de vacina, com exceção das nove Unidades 24h.Os endereços dos centros de saúde e os horários estão disponíveis no portal da prefeitura.Já a aplicação daspara os profissionais de saúde de hospitais, UPAs e SAMU segue sendo realizada em cada instituição.Por medida de segurança, pessoas que receberam a vacina contra COVID-19 precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra Gripe.Na primeira semana da campanha, iniciada em 12 de abril, foram vacinadas cerca de 11 mil pessoas do grupo contemplado. A definição do primeiro público a ser imunizado segue orientação do Ministério da Saúde No município, a estimativa é que sejam cerca de 151 mil crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; 22 mil gestantes; 3 mil puérperas e cerca de 105 mil trabalhadores da saúde atuando em hospitais, SAMU, Centros de Saúde e UPAs. A meta é vacinar 90% do público.