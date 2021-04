BH tem carreata pró-Bolsonaro no Dia de Tiradentes

Manifestação nesta quarta-feira (21/04), em Belo Horizonte (foto: Twitter/Reprodução)

Umaa favor do presidente da República, Jair(sem partido), e contra o Supremo Tribunal Federal (STF), foi realizada na manhã desta quarta-feira (21/04), em Belo Horizonte.Milhares de manifestantes se reuniram na praça, no Bairro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.As pessoas se vestiam com o traje usual dos apoiadores do presidente: bandeiras do Brasil, camisas da Seleção Brasileira de futebol e roupas verde e amarelo.Máscara de proteção, contudo, não era um acessório usado por grande parte dos manifestantes. Alguns se posicionavam contra o isolamento social estabelecido como medida de enfrentamento à pandemia de COVID-19.Parte do grupo se aglomerou na praça e a outra parte ficou dentro dos seus veículos.Além disso, após o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ser alvo de uma campanha massiva nas redes sociais pelo seu afastamento do cargo, manifestantes protestavam pela sua permanência no governo.