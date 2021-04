Tuitaço pede saída de Ricardo Salles do Meio Ambiente; veja quem já tuitou

Ministro Ricardo Salles é alvo de investigações por desmonte das fiscalizações do Ibama (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Hoje é o Dia da Terra, dia de pensarmos sobre nossa responsabilidade e compromisso com o futuro do nosso planeta. O Brasil tem um dos maiores patrimônios ambientais do mundo e não podemos deixar que seja destruído pela maldade do atual governo. #ForaSalles %u2014 Gilberto Gil (@gilbertogil) April 21, 2021

Vcs que precisam aprender o que é um presidente de Um Estado democrático. Ele n é rei. Ele tem obrigação de cumprir a Constituição! E não é opção defender o meio ambiente, é obrigação. #foraSalles e leva #ForaBolsonaro junto https://t.co/re5ZGH73Ns %u2014 Luisa Mell (@luisamell) April 21, 2021

O ministro do, está sendo alvo na manhã desta quarta-feira (21/4), de umdivulgado por organizações ambientais pedindo a sua saída do cargo.Postagens com a hashtag #ForaSalles foram feitas no Twitter por nomes como a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o compositor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura, o cineasta Fernando Meirelles e a ativista defensora dos animais Luisa Mell, além de políticos da oposição como o deputado Alessandro Molon (PSB) e o senador Humberto Costa (PT).Como reação ao movimento, apoiadores do governo estão divulgando mensagens a favor do ministro com a hashtag #FicaSalles.Na noite de terça-feira (20/4), o próprio Salles contribuiu para dar visibilidade à publicação massiva de tuites ao ironizar uma convocação de tuitaço feita pelo Coletivo de Cidadãos e Cidadãs em Defesa das Florestas. "Amanhã é dia...", postou Salles.Candidata da Rede nas eleições presidenciais que, em outubro de 2018, elegeram Jair Bolsonaro, a ex-ministra Marina Silva escreveu que Salles e o presidente não estão cumprindo o dever de proteger a Amazônia. "Precisamos que as agências ambientais funcionem! Ibama fraco só interessa a quem atua na ilegalidade", postou Marina.Gilberto Gil, ao também aderir ao movimento, postou: "hoje é o Dia da Terra, o dia de pensarmos sobre nossa responsabilidade e compromisso com o futuro do nosso planeta. O Brasil tem um dos maiores patrimônios ambientais do mundo e não podemos deixar que seja destruído pela maldade do governo atual. #ForaSalles".

Além da pandemia, 2020 foi um dos piores anos da história do Brasil no quesito meio ambiente. Tivemos aumento de 13% no desmatamento do Cerrado, mais de 25% do Pantanal foi destruído e o maior desmatamento da Amazônia em 12 anos. Cerca de 11 mil km² foram devastados. #ForaSalles pic.twitter.com/wOerXios8R %u2014 Chico Alencar (@chico_psol) April 21, 2021

Não tem discussão:

Ou fica o Meio Ambiente, ou fica Ricardo Salles. Os dois não dá!



Salles foi colocado estrategicamente no cargo de ministro para "passar a boiada".



É #ForaSalles e #ForaBolsonaro! %u2014 David Miranda (@davidmirandario) April 21, 2021

Já cometeu diversas omissões que chega a ser um crime contra o meio ambiente e contra a humanidade. O resultado é desastroso, como o aumento do desmatamento, retrocessos na política ambiental invasões de garimpeiros ilegais nas TIs e tantas irresponsabilidade: #ForaSalles %u2014 Joenia Wapichana (@JoeniaWapichana) April 21, 2021

"A Amazônia não pode ser esquecida. Temos muitas riquezas. Gostaria muito de explorá-la com junto com os Estados Unidos", diz o PR em conversa informal com 1 autori. Americano, em Davos, Suiça, em 2019, na Sessão Plenária do Fórum Econômico Mundial.

Não esquecemos!#ForaSalles %u2014 Ivo Aureliano. Makuxi/RR - Brasil (@Ivo_Aureliano) April 21, 2021