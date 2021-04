Sem provas, Eduardo Bolsonaro acusa PBH de maquiar dados da dengue

Eduardo Bolsonaro atacou os dados de dengue divulgados pela PBH (foto: AFP / EVARISTO SA)

Eduardo Bolsonaro atacou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na tarde deste domingo (11/4) pelas redes sociais. Sem provas, eleadministração dedados daO deputado federal publicou a imagem de uma matéria divulgada peloem 31 de dezembro do ano passado. A reportagem mostra os dados do fim do ano passado. Segundo a prefeitura, na ocasião, a d engue matou apenas uma pessoa na capital mineira O print da reportagem vem acompanhado da seguinte mensagem do deputado: ''Belo Horizonte-MG: 2.700.000 habitantes. Com estes números de mortes por dengue só me resta parabenizar a prefeitura de BH (ironia)''Em seguida, ele complementa: ''O golpe está aí, cai quem quer.''Conforme balanço da administração municipal, divulgado em 31 de dezembro, eram 4.751 casos confirmados da doença na cidade neste ano. Há, ainda, 981 casos em investigação laboratorial.A única morte de 2020 por dengue ocorreu em abril. A maior parte dos casos ficou concentrada no primeiro semestre, claro reflexo dasregistradas no início do ano.Dados revelados em 2 de abril deste ano mostram que não havia mortes registradas pela doença em 2021. Eram 1.457 casos prováveis da doença, a soma entre os confirmados e os suspeitos. Eram 424 já atestados e 1.033 ainda pendentes de análise laboratorial.As regiões Nordeste, Venda Nova e Noroeste eram as mais atingidas pela virose. São, respectivamente, 278, 244 e 239 casos prováveis. A maioria dos confirmados está na Região Nordeste de BH: são 86.A regional com menos diagnósticos é a Centro-Sul, com apenas 14.Também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a febre chikungunya acometeu seis pessoas em BH neste ano até o início do mês.Também em 2 de abril. eram três casos importados, dois com origem indefinida e um da própria cidade. Quanto ao zika vírus, houve três notificações, mas a prefeitura já descartou duas. A outra permanecia em investigação.entrou em contato com a PBH e aguarda um retorno.