BH fecha ano com apenas uma morte por dengue confirmada

Efeitos da dengue em BH ficaram longe do ano epidêmico de 2019 (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 11/11/2020)

Enquanto a pandemia da COVID-19 tira diversas vidas a cada dia em Belo Horizonte, a dengue matou apenas uma pessoa na capital mineira neste ano.

Conforme balanço da prefeitura, divulgado nesta quinta (31), são 4.751da doença na cidade neste ano. Há, ainda, 981 casos em investigação laboratorial.

A única morte aconteceu em abril. A maior parte dos casos ficou concentrada no primeiro semestre, claro reflexo das chuvas intensas registradas no início do ano.

Para efeito de comparação, a prefeitura registrou 1.441 casos de dengue em BH só em março. Por outro lado, atestou 25 diagnósticos em dezembro.

Já na semana que vem, a prefeitura inicia uma série de ações para conscientizar a população sobre a virose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Haverá panfletagem no Bairro Santa Tereza (Leste de BH), na Praça da Estação, no Bairro Guarani (Norte), Savassi (Centro-Sul), União (Nordeste), Igrejinha da Pampulha, Feira Tom Jobim (Avenida Carandaí, 600) e na área comercial do Bairro São Geraldo (Leste).