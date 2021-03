Deputada bolsonarista Bia Kicis incentiva motim após morte de PM

--> --> --> -->

A deputada bolsonarista e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Bia Kicis (PSL/DF), usou as redes sociais nesta segunda-feira (29/3) para incitar um motim de policiais miliares da Bahia contra o governador baiano Rui Costa (PT). O gesto ocorreu após a morte de um PM em Salvador, que teria surtado e atirou contra os próprios colegas.





Nesta madrugada fui informada, de q o PM morto, em surto, havia atirado p/ o alto e foi baleado por https://t.co/haFx4dBvFR redes se comoveram e eu tb.Hoje cedo removi o post p/ aguardarmos as investigações. Inclusive diante do reconhecimento da fundamental hierarquia militar. %u2014 Bia Kicis (@Biakicis) March 29, 2021

Diante da repercussão, a parlamentar apagou a publicação. Em novo post, ela recuou e disse que removeu o texto para "aguardar as apurações" do caso. "As redes se comoveram e eu também", justificou.Eleita presidente da CCJ no dia 10 de março, Bia Kicis é investigada no inquérito que apura a difusão de fake news e atos antidemocráticos, que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).