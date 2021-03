Insatisfeito, Centrão aumenta pressão sobre Araújo, chanceler de Bolsonaro

Parlamentares têm adotado tom crítico ao falar sobre Araújo nos corredores (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Parlamentares do Centrão, bloco partidário que tradicionalmente dá sustentação ao governo federal, estão irritados com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A postura do chanceler do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ante a crise imposta pela COVID-19 tem deixado deputados e senadores descontentes





Segundo apurou o Estado de Minas, integrantes do Congresso Nacional têm adotado tom crítico ao falar sobre Araújo nos corredores. A avaliação é que o Itamaraty poderia agir para viabilizar a busca de imunizantes em locais onde há excedente de vacinas.









Nessa quarta-feira (24/3), o chanceler foi sabatinado por senadores . Ao tratar dos Estados Unidos, porém, o ministro alegou que a importação de vacinas daquele país pode ter entraves.





“A ideia deles é de que, enquanto não estiver toda a população vacinada, eles (EUA) não exportarão", argumentou.





Senadores também pressionam





Durante a reunião, parlamentares do Senado Federal teceram fortes críticas a Ernesto Araújo. Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP) foram dois a defender, enfaticamente, a saída dele do posto.





“O senhor não tem condições de ser ministro. Faça um favor, em homenagem aos mais de 300 mil brasileiros que perderam a vida, renuncie a esse cargo, peça para sair”, pediu o amapaense.