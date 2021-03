Ministro Ernesto Araújo é pressionado por senadores a deixar o cargo (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ernesto Araújo: 'Sistema de saúde, no geral, está bem'

Apresentação confusa

Pede para sair

Para acabar com a crise

Faça um favor

Desafio

O chancelerparece estar com os dias contados no Ministério das Relações Exteriores. Ao menos é essa a expectativa de senadores que questionaram o chanceler nesta quarta-feira (24/03), em reunião on-line, sobre as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para efetivar a compra de vacinas contra a“Eu, seu eu fosse o senhor, pediria demissão hoje”, disparou o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), seguido pelos senadores Fabiano Contarato (Rede/ES), Mara Gabrilli (PSDB/SP), Tasso Jereissati (PSDB/CE), Randolfe Rodrigues (Rede/AP), Simone Tebet (MDB/MS) e Jean Paul Prates (P/RN).Os pedidos sem rodeios dos senadores ocorreu após a sabatina de Ernesto Araújo, que que se negou a responder algumas perguntas e escamoteou outras. Na avaliação dos senadores presentes à reunião, a postura do chanceler foi de afronta ao Senado.Para os senadores, se Bolsonaro insistir em manter Araújo no cargo, o Itamaraty passará por um bloqueio do Senado. Isso significa dizer que ficam suspensas as sabatinas de embaixadores nomeados pelo governo para exercerem cargos no exterior.Abaixo, os pedidos dos senadores para que Ernesto Araújo deixe o cargo de ministro das Relações Exteriores“Nunca presenciei uma apresentação tão confusa. Não sabendo construir uma frase com sujeito, verbo e objeto. Não respondeu as perguntas”, reclamou o senador Fabiano Contarato (Rede/ES).“Pede para sair e durma com a consciência tranquila, o senhor vai ajudar a salvar vidas”, disparou a senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP).“Ministro, o senhor não tem mais condições de continuar no Ministério das relações Exteriores. E, ao contrário do que muitos pensam, não é para criar uma crise, mas para acabar com a crise”, afirmou o senador Tasso Jereissati (PSDB/CE).“ O senhor não tem condições de ser ministro. Faça um favor, em homenagem aos mais de 300 mil brasileiros que perderam a vida, renuncie a esse cargo, peça para sair”, bradou o senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP).“Faço um desafio para o senhor que acha que não atrapalha o Brasil nesse momento de pandemia: peça exoneração por 30 dias. Vamos ver se, com esse gesto, não conseguimos mais rapidamente a vacina da coronavac e mesmo a vacina pfiser. Tenho certeza que com o gesto da sua exoneração, estaríamos nos redimindo perante china e o estados unidos e teríamos muito mais facilmente as vacinas nos braços do povo brasileiro”, vaticinou a senador Simone Tibet (MDB/MS).