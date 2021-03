Ernesto Araújo: 'Sistema de saúde, no geral, está bem'

Araújo afirmou que população quer a vacinação sem o fechamento da economia (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro das Relações Exteriores,, comentou que "podemos estar a 2 a 3 semanas de redução de casos de COVID após forte vacinação". Ele destacou que o ritmo da imunização no país não segue a velocidade dos EUA, pois no Brasil contemplou até o momento 4% da população.""O, destacou o ministro. "As pessoas querem vacinação, mas não querem o fechamento da economia."Em evento promovido pela American Society/Council of the Americas, Araujo destacou que o relacionamento entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos EUA, Joe Biden, "pode ser muito bom", inclusive porque os dois países compartilham valores semelhantes em várias áreas, inclusive na defesa do meio ambiente.Questionado sobre suas expectativas para a reunião de cúpula do Meio Ambiente que está sendo organizada pelos EUA e deve ocorrer no dia 22 de abril, ele apontou que "precisamos ver maior compromisso de países ricos para implementar o Acordo de Paris".Segundo o ministro, "estamos abertos a mostrar a qualquer país parceiro as desinformações sobre deflorestamento no Brasil". Para ele, será importante a participação de nações desenvolvidas em iniciativas com o país para ampliar "os investimentos verdes na região amazônica."