"Só foi convidado para o encontro quem concorda com o tirano", diz Dória

"Talvez a maior preocupação esteja mais em uma fotografia e em uma manchete que deem aparência de ação do que efetivamente viabilizar caminho de superação da crise", disse em redes sociais o governador Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul. Entre os convidados estava o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo)

Na convocação, a Presidência diz que o encontro tem o propósito de "fortalecer o ambiente de união nacional para prevenção e combate ao vírus da COVID-19, além de ser um espaço para discussão de ações institucionais conjuntas".

Foram também convidados os presidentes dos poderes legislativo e judiciário: do Senado Federal, Rodrigo Pacheco; da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, e o procurador Geral da República, Augusto Aras. O vice-presidente Hamilton Mourão também esteve presente, além de governadores das cinco regiões do país.