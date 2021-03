Gilmar comenta sentenças de Moro: 'Português misturado, precisa traduzir'

Durante discurso, Gilmar questionou se algum dos ministros presentes compraria um carro usado de Sérgio Moro ou de Deltan Dallagnol (foto: STF/Reprodução) ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ficou irritado com o colega Kassio Nunes Marques, nesta terça-feira (23/3), por ele ter dado posição favorável ao ex-juiz Sergio Moro no caso da suspeição que tramita na Segunda Turma. Segundo o ministro, Moro tem uma linguagem que se avizinha "bastante do português".



Nunes Marques criticou os hackers que invadiram o Telegram dos procuradores da Lava-Jato durante seu voto. O fato irritou Mendes, que questionou: “Não estamos aqui para falar de hackers, estamos para falar de um juiz suspeito”.

Gilmar ainda citou outros fatos elencados pelo ex-presidente na acusação de parcialidade: a condução coercitiva de 2016, a divulgação de conversa com Dilma Rousseff, a quebra de sigilo telefônico de advogados e a publicação da delação de Antonio Palocci.





“O uso recorrente da condução coercitiva tem por trás a estratégia de constranger os investigados a prestar esclarecimentos. Isso não tem a ver com garantismo nem aqui nem no Piauí”, afirmou aos gritos.

Entenda A Segunda Turma do STF retomou na tarde desta terça-feira (23/3) o julgamento sobre a suposta parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro ao condenar Lula na ação do triplex do Guarujá.





O caso foi incluído na pauta da Segunda Turma após o ministro Kassio Nunes Marques devolver a vista e liberar o processo para julgamento.

